ua ru
Ср, 24 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Войска РФ обстреляли Очаков из артиллерии: били по жилым домам, ранен человек

Новина українською →
Николаев, Среда 24 мая 2023 08:29
Войска РФ обстреляли Очаков из артиллерии: били по жилым домам, ранен человек Фото: оккупанты обстреляли Очаков Николаевской области, есть раненый (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Вчера, 23 мая, российские оккупанты трижды обстреляли город Очаков Николаевской области. Враг снова попал по жилым домам и важной инфраструктуре, ранен один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

"Вчера, 23 мая, в 11:00, 12:58, 14:00 враг наносил артиллерийские обстрелы по г. Очаков Очаковской общины. В результате чего один человек пострадал", - рассказал он.

Последствия атаки

Из-за обстрелов повреждены и местами частично разрушены частные дома, автомобиль, объекты инфраструктуры. Также враг попал по линиям газо-, электропередач. Пока все восстановлено.

Обстрелы Очакова

О том, что Очаков подвергся очередным вражеским обстрелам еще вчера сообщил глава полиции Николаевской области Сергей Шайхет. Он отметил, что враг периодически обстреливает город, применяя предварительно, РСЗО. В тот момент еще не было данных о пострадавших.

Очаков и Очаковская община постоянно подвергаются атакам РФ. Интересно, что в городе буквально недавно СБУ задержала российского агента, который занимался тем, что корректировал удары по городу дронами-камикадзе и фосфорными снарядами, запрещенными международными соглашениями. Он оказался местным жителем.

Для справки

Очаков - город в Николаевской области Украины, административный центр Очаковской общины, расположенный на северном берегу Днепровско-Бугского лимана.

Войска РФ обстреляли Очаков из артиллерии: били по жилым домам, ранен человек

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Николаевская область
NEWS
Когда ВСУ начнут учиться на американских танках Abrams: ответ Пентагона
Когда ВСУ начнут учиться на американских танках Abrams: ответ Пентагона
DAILY
Сергей Череватый: Пригожин хочет уйти из Бахмута, так как понимает, что "Вагнер" ждет разгром
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сергей Череватый: Пригожин хочет уйти из Бахмута, так как понимает, что "Вагнер" ждет разгром