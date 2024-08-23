В Румынии ночью предупреждали о возможном падении беспилотников в приграничье

Власти округа Тулча выдали ночью экстренное сообщение RO-Alert для северного района региона. В нем местное население предупреждали о возможном падении некоторых обломков БПЛА после того, как Министерство национальной обороны зафиксировало приближение беспилотников.

По информации, предоставленной румынским Инспекторатом по чрезвычайным ситуациям (ISU), воздушная тревога была объявлена в 01:00, но уже в 01:43 был отбой.

Отмечается, что пока действовала воздушная тревога, не было зафиксировано никаких звонков о падении дронов или их обломков на экстренный номер "112".

Власти округа отметили, что сообщения RO-Alert направлены на информирование граждан о мерах безопасности, которые необходимо принять в случае возникновения опасности.

Обломки российских БПЛА на территории Румынии.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Румыния неоднократно сообщала, что обнаруживала на своей территории обломки российских дронов.

К примеру, после атаки РФ по Украине 31 июля в Румынии были обнаружены новые фрагменты дрона в районе Чаталкиой уезда Тулча.

Несколько дней назад, 20 августа, фрагменты российских дронов снова были найдены на территории Румынии.

Не только части российских БПЛА находили за это время на территории Румынии. Дроны также могли и пересекать границу.