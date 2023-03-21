Российская армия обстреляла Часов Яр: есть попадание в многоэтажку

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал главы Офиса президента Андрея Ермака.

Как сообщалось, за минувшие сутки российские оккупанты продолжали обстреливать города Донецкой области. В частности, под огнем находились Авдеевка, Константиновка, Северск, Бахмут.

Напомним, дома в Часов Яре обстреливаются не впервые. Напомним, 9 июля 2022 года оккупанты совершили ракетный обстрел Часового Яра, атаковав одну из пятиэтажек. По итогам спасательной операции, которую закончили через 5 дней, 14 июля, из-под завалов достали тела 48 человек, среди них один ребенок и спасли 9 человек.

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