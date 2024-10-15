В Киеве объявили тревогу из-за "Шахедов": возможна работа ПВО

В Киеве сегодня, 15 октября, вечером объявили воздушную тревогу. Причиной являются вражеские дроны-камикадзе "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram и Киевскую городскую военную администрацию в Telegram .

На фоне атаки дронов в Киеве прозвучали взрывы.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, российские беспилотники заметили над Троещиной. Могут работать силы противовоздушной обороны.

При этом в КГВА также предупредили об угрозе дронов для столицы и призвали жителей пройти в укрытия.

"Возможна работа ПВО, находитесь в укрытиях", - уточнили в Воздушных силах.

По информации военных вражеские "Шахеды" уже фиксируют в районе Киева.

Атака дронов

Напомним, ранее Воздушные силы ВСУ предупреждали, что российские оккупанты в очередной раз запустили по Украине свои дроны-камикадзе "Шахед". Беспилотники атакуют с севера и юга.

В частности, военные фиксировали вражеские дроны в Киевской, Черниговской, Черкасской и Полтавской областях.

При этом мэр Конотопа Артем Семинихин заверял, что до 02:00 через Сумскую область могут пролететь около 120 вражеских ударных беспилотников.

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