В Киеве объявили тревогу из-за "Шахедов": возможна работа ПВО
В Киеве сегодня, 15 октября, вечером объявили воздушную тревогу. Причиной являются вражеские дроны-камикадзе "Шахед".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram и Киевскую городскую военную администрацию в Telegram.
По информации военных вражеские "Шахеды" уже фиксируют в районе Киева.
"Возможна работа ПВО, находитесь в укрытиях", - уточнили в Воздушных силах.
При этом в КГВА также предупредили об угрозе дронов для столицы и призвали жителей пройти в укрытия.
Обновлено 22:49
По словам мэра Киева Виталия Кличко, российские беспилотники заметили над Троещиной. Могут работать силы противовоздушной обороны.
Обновлено 22:51
На фоне атаки дронов в Киеве прозвучали взрывы.
Атака дронов
Напомним, ранее Воздушные силы ВСУ предупреждали, что российские оккупанты в очередной раз запустили по Украине свои дроны-камикадзе "Шахед". Беспилотники атакуют с севера и юга.
В частности, военные фиксировали вражеские дроны в Киевской, Черниговской, Черкасской и Полтавской областях.
При этом мэр Конотопа Артем Семинихин заверял, что до 02:00 через Сумскую область могут пролететь около 120 вражеских ударных беспилотников.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.