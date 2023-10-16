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Ночью РФ ударила по Украине дронами, ракетами и "Искандером". Сколько целей сбила ПВО

Ajnj^ РФ ударила по Украине дронами, ракетами и "Искандером" 16 октября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Во время ночной атаки по Украине ПВО сбила 11 российских дронов-камикадзе и две ракеты Х-59. В свою очередь, РФ запустила по Украине "Искандер", 12 БПЛА и пять ракет Х-59.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Так, ночью 16 октября российские оккупанты атаковали Украину по нескольким направлениям, применив баллистическое вооружение, управляемые авиационные ракеты и ударные беспилотники.

"В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил уничтожены две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 11 "Shahed-136/131", - говорится в сообщении.

Особенности атаки

Всего зафиксировано применение одной баллистической ракеты "Искандер М", пяти управляемых авиационных ракет Х-59 и 12 ударных БпЛА типа Shahed-136/131.

Авиационные ракеты атаковали северные и восточные регионы Украины, шахеды противник направил по разным направлениям, в частности на запад.

Обстрел Украины

Ночью в большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога. Зафиксированы полеты ракет и атака дронов. В частности, ПВО работала в Хмельницком, где сообщалось о взрывах во время тревоги. Кроме этого, во время ночного обстрела Полтавской области пострадали трое местных, в том числе ребенок.

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