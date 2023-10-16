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Полтавская область ночью попала под обстрел: пострадал ребенок

Полтава, Понедельник 16 октября 2023 08:08
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Полтавская область ночью попала под обстрел: пострадал ребенок Фото: иллюстративное фото (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Во время ночных обстрелов Полтавской области пострадали трое местных. Среди них ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал начальника Полтавской ОВА Филипа Пронина.

Ночью враг обстрелял Полтавскую область, применив ракеты и БПЛА. В Миргородском районе были слышны звуки взрывов.

"К счастью, попаданий в гражданскую или критическую инфраструктуру нет. Однако обломки ракеты повредили несколько частных домов. По предварительной информации пострадали три человека, среди них один десятилетний ребенок. Все доставлены в больницу. Погибших нет", - написал Филипп Пронин.

Ночной обстрел Украины

Российские войска ночью 16 октября применили комбинированную атаку с использованием ударных беспилотников и ракет по ряду регионов Украины, в некоторых областях все еще объявлена воздушная тревога.

В ходе тревоги о звуках взрывов сообщали в Днепре, Кировоградской области, а также в Полтавской области.

Кроме того, звуки взрывов слышали в Хмельницкой области. Позже мэр Хмельницкого заявил, что в регионе работали украинские силы ПВО.

В Генштабе ВСУ сообщили, что враг применил при атаке ударные БПЛА, а также крылатые ракеты Х-59 и баллистические ракеты "Искандер-М".

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