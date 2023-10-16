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Вночі РФ вдарила по Україні дронами, ракетами та "Іскандером". Скільки цілей збила ППО

Фото: РФ вдарила по Україні дронами, ракетами та "Іскандером" 16 жовтня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Під час нічної атаки по Україні ППО збила 11 російських дронів-камікадзе та дві ракети Х-59. У свою чергу РФ запустила по Україні "Іскандер", 12 БПЛА і п'ять ракет Х-59.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Так, вночі 16 жовтня російські окупанти атакували Україну з кількох напрямків, застосувавши балістичне озброєння, керовані авіаційні ракети та ударні безпілотники.

"В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 11 "Shahed-136/131", - йдеться в повідомленні.

Особливості атаки

Усього зафіксовано застосування однієї балістичної ракети "Іскандер М", п’яти керованих авіаційних ракет Х-59 та 12 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”.

Авіаційні ракети атаковали північні та східні регіони України, шахеди противник направив у різних напрямках, зокрема на захід. 

Обстріл України

Вночі у більшості областей України була оголошена повітряна тривога. Зафіксовано польоти ракет та атаку дронів. Зокрема, ППО працювала у Хмельницькому, де повідомлялось про вибухи під час тривоги. Окрім цього, під час нічного обстрілу Полтавської області постраждали троє місцевих, в тому числі дитина.

 

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