RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ночью РФ атаковала Украину ракетами и дронами: ПВО сбило более 10 воздушных целей

Фото: силы ПВО уничтожили более 10 воздушных целей ночью 2 декабря (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Российская Федерация атаковала Украину ракетами и дронами сегодня ночью, 2 декабря. Силы ПВО уничтожили 10 "Шахедов" и 1 ракету Х-59.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Воздушные Силы ВСУ в Telegram.

В ночь на 2 декабря Россия выпустила по Украине 11 ударных дронов типа "Shahed" из мыса Чауда (Крым) и управляемую авиационную ракету из воздушного пространства оккупированной Запорожской области.

"В результате боевой работы противовоздушной обороной уничтожены 10 ударных БпЛА Shahed-136/131 в пределах Одесской области и одна управляемая авиационная ракета Х-59 на Днепропетровщине", - говорится в сообщении.

Также оккупанты обстреляли из тяжелой артиллерии Красногригорьевскую общину Никопольского района. В ОВА отмечают, что погибших и пострадавших нет.

Стоит отметить, что сегодня ночью во время воздушной тревоги раздавались взрывы в пригороде Днепра.

Обстрелы Днепропетровской области

Никополь Днепропетровской области сейчас находится под постоянными обстрелами окупантов, которые атакуют город с другого берега Днепра и избивают, в частности, с временно захваченного Энергодара Запорожской области.

Недавно сообщалось, что российские террористы утром обстреляли пятиэтажку в Никополе. В результате атаки погиб мужчина, еще две женщины получили ранения.

Также российские военные нанесли ракетный удар по Кривому Рогу в ночь с четверга на пятницу, 1 декабря.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепропетровская областьПВО