Ночью две области РФ атаковали беспилотники: в Минобороны рассказали подробности

Минувшей ночью над двумя областями Российской Федерации силами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены семь ударных беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны РФ и исполняющего обязанности губернатора Курской области Алексея Смирнова.
В частности, пять беспилотников были сбиты над Белгородской областью и два - над Курской областью.
Исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в Курском районе беспилотники атаковали нефтебазу. Загорелись три резервуара с топливом.
"В борьбе с огнем задействованы пожарные команды в составе 82 спасателей и 32 единицы спецтехники. Сейчас ликвидирован пожар на одном резервуаре. Тушение продолжается", - отметил он.
По словам Смирнова, никто из жителей и работников промышленного объекта не пострадал.
Напомним, Курскую область ночью атаковали ударные дроны. В селе Полевая вспыхнула нефтебаза, а в Медвенском районе горел дом.
Добавим, что в ночь на субботу, 27 июля, беспилотники атаковали Курскую и Брянскую области РФ. Там раздавались взрывы и работала ПВО.
В ночь на 26 июля из-за воздушной атаки загорелся военный аэродром "Саки" в Новофедоровке. На территории объекта был поражен склад с боеприпасами.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.