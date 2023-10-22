РФ будет пытаться найти пробелы в украинской ПВО для зимних атак, - ISW

РФ, вероятно, разнообразит сочетание ракет, управляемых авиабомб и беспилотников для поиска пробелов в украинской ПВО перед возможными зимними атаками.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отметили, что украинское Южное оперативное командование сообщило, что российские войска нанесли удары неизвестными ракетами класса "воздух-земля" по Николаевской, Херсонской и Одесской областях; ракетами Х-59 в Кривом Роге, Днепропетровской области, Николаевской и Херсонской областях; и крылатыми ракетами "Искандер-К" и БПЛА "Шахед" в Кривом Роге в ночь с 20 на 21 октября.

В Южном оперативном командовании отметили, что три из неизвестных ракет сдетонировали в воздухе, Х-59 попала в жилой квартал Кривого Рога, а "Искандеры" и "Шахеды" попали в промышленные объекты Кривого Рога.

Там также сообщили, что российская тактическая авиация одновременно выпустила 30 модифицированных управляемых бомб КАБ по прифронтовой части Херсонской области.

Представитель Южного оперативного командования Украины капитан первого ранга Наталья Гуменюк заявила, что российские войска никогда раньше не применяли такую комбинацию вооружений в подобных сериях ударов, и заявила, что российские войска переносят основные операции в воздух.

"Заявление Гуменюк перекликается с предупреждением представителя ВВС Украины полковника Юрия Игната от 8 октября о том, что российские войска накануне зимы усиливают удары с беспилотников", - отметили в ISW.

Ключевые выводы:

Украинские войска, вероятно, отразили очередную усиленную российскую наступательную атаку на Авдеевку на протяжении последних нескольких дней и нанесли значительные потери российским войскам в этом районе.

Российские силы пытаются воспрепятствовать попыткам Украины поставлять и укрепить только захваченные позиции на восточном (левом) берегу Херсонской области.

21 октября украинские войска продолжили контрнаступательные действия вблизи Бахмута и на западе Запорожской области.

Возможно, российские войска разнообразят сочетание ракет, управляемых бомб и беспилотников, которые используются для ударов по украинским тылам, вероятно, пытаясь найти пробелы в украинской противовоздушной обороне перед последующими ударами зимой.

Опальный депутат Мосгордумы Евгений Ступин 20 октября официально обратился в Федеральную службу безопасности России (ФСБ) с просьбой провести проверку в отношении мэра Москвы Сергея Собянина за "разглашение государственной тайны".

Российские войска продолжали наступательные действия на рубеже Купянск-Сватово-Кременная, близ Бахмута, близ Авдеевки, юго-западнее Донецка, в районе границы Донецко-Запорожской области, на западе Запорожской области и продвигались на разных участках фронта.

Сообщается, что федеральное правительство России принимает меры по устранению некоторых разногласий в обращении с личным составом нерегулярных и регулярных формирований.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.