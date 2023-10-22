На юге и востоке Украины объявили воздушную тревогу: предупреждают о "шахедах" и баллистике

В ночь на 22 октября в южных и восточных областях Украины была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту тревог.

Карта тревог по состоянию на 01:41

В Воздушных силах ВСУ сообщили об угрозе применения дронов-камикадзе типа Shahed в Кировоградской, Днепропетровской и Запорожской областях. Кроме того, существует угроза применения баллистических ракет в восточных и юго-восточных областях.

"БпЛА врага в Кировоградской области! Направление движения - на Кропивницкий!", - написали позже в ВС.

Отбой угрозы в некоторых областях

В Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Донецкой областях объявили об отбое угрозы применения баллистических ракет.

Позже отбой тревоги был объявлен в Запорожской и Херсонской областях.

Обстрел Харьковской области 21 октября

Накануне ночью 21 октября россияне ударили ракетой по терминалу "Новой почты" в Харьковской области. Погибли по меньшей мере шесть человек, еще 14 получили ранения - половина из них в среднем состоянии, остальные в тяжелом.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что по предварительной информации, захватчики ударили ракетой С-300.

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