Ночью армия РФ обстреляла Славянск ракетой С-300 (фото)
Российские захватчики в ночь на воскресенье, 23 апреля, в очередной раз обстреляли Славянск Донецкой области.
Об этом заявил глава Славянской военной администрации Вадим Лях, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.
"На этот раз ракета С-300 попала в микрорайоне Лесной вблизи карьера. Пострадали несколько частных домов", – рассказал он.
По его словам, к счастью, обошлось без жертв.
Также Лях напомнил о необходимости соблюдать меры безопасности.
"В пасхальные дни воздержитесь от посещения кладбищ и мест массового скопления людей", - добавил он.
Как сообщалось, в пятницу, 14 апреля, российские военные обстреляли жилые кварталы Славянска в Донецкой области. В результате вражеской атаки погиб один человек.
Кроме того, российские войска ночью на 14 апреля ударили по Славянску Донецкой области из С-300. Пострадала гражданская инфраструктура.
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