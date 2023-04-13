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Россияне ночью ударили по Славянску из С-300 (фото, видео)

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Славянск, Четверг 13 апреля 2023 08:55
Россияне ночью ударили по Славянску из С-300 (фото, видео) Фото: россияне ночью ударили по Славянску из С-300 (t.me/slv_vca)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска этой ночью ударили по Славянску Донецкой области из С-300. Пострадала гражданская инфраструктура.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу мэра Славянская Вадима Ляха.

"Враг ударил по городу двумя ракетами С-300", - сказал Лях.

По его словам, одна из ракет попала во двор школы №8. Кроме учебного заведения пострадали многоэтажные дома рядом. Выбиты окна, двери, повреждены балконы.

"Вторая ракета попала возле горводоканала. Пострадали несколько частных домов. К счастью, в обоих случаях обошлось без жертв", - сообщил Лях.

Фото: россияне ночью ударили по Славянску с С-300 (t.me/slv_vca)

Напомним, что в эту ночь жители Славянска слышали мощные взрывы в городе.

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