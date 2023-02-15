ua ru
Ср, 15 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Мокрый снег и шквалы: синоптики дали прогноз погоды на сегодня

Новина українською →
Украина, Среда 15 февраля 2023 07:00
Мокрый снег и шквалы: синоптики дали прогноз погоды на сегодня Фото: на востоке и юге Украины сегодня ожидается мокрый снег (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Сегодня, 15 февраля, на юге и востоке страны ожидается мокрый снег. При этом на большинстве территории возможен шквальный ветер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Сумской, южных и восточных областях, а также в Крыму возможен небольшой мокрый снег. На остальной территории нашей страны почти без осадков.

На дорогах возможна гололедица, кроме южной части Украины. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Однако днем, кроме запада, прогнозируются порывы ветра до 15-20 м/с.

Столбики термометров в течение суток покажут от -2 до +3 градусов. На западе и юге днем до +7 градусов.

Мокрый снег и шквалы: синоптики дали прогноз погоды на сегодня

Погода в Киеве

В Киеве и области облачно, но с прояснениями, без существенных осадков. Синоптики предупреждают о гололедице и шквальном ветре.

Температура воздуха в Киеве днем будет в пределах от 0 до +2 градусов, а ночью опустится до -2.

Напомним, ранее киевлян предупреждали о сильных порывах ветра и призывали соблюдать правила безопасности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Погода в Украине Погода Погода в Киеве
NEWS
Не обо всем можно сообщать публично, - Зеленский о новом "Рамштайне"
Не обо всем можно сообщать публично, - Зеленский о новом "Рамштайне"
DAILY
Сергей Череватый: Хорошее вооружение – больший козырь в этой борьбе, чем масса россиян
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сергей Череватый: Хорошее вооружение – больший козырь в этой борьбе, чем масса россиян