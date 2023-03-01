Значительно выше нормы: климатологи подвели итоги теплого февраля в Киеве

Среднемесячная температура в Киеве в феврале 2023 года составила 0,2 градусов мороза. Это на 2,1 градусов выше климатической нормы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию.

В то же время, за февраль в Киеве не было обновлено ни одного температурного рекорда.

Холоднее всего было 8 февраля, когда минимальная температура снизилась к утру до 10,3 градусов мороза, а самое теплое - 25 числа, когда максимальная температура повысилась до 9,8 градусов тепла.

"Стоит отметить, что в отличие от календарной метеорологическая зима продолжается", - говорится в сообщении.

Осадков в Киеве выпало 30 мм, что ниже нормы (39 мм).