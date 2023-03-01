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Значительно выше нормы: климатологи подвели итоги теплого февраля в Киеве

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Украина, Среда 01 марта 2023 14:29
Значительно выше нормы: климатологи подвели итоги теплого февраля в Киеве Фото: февраль в Киеве был теплым (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Среднемесячная температура в Киеве в феврале 2023 года составила 0,2 градусов мороза. Это на 2,1 градусов выше климатической нормы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию.

В то же время, за февраль в Киеве не было обновлено ни одного температурного рекорда.

Холоднее всего было 8 февраля, когда минимальная температура снизилась к утру до 10,3 градусов мороза, а самое теплое - 25 числа, когда максимальная температура повысилась до 9,8 градусов тепла.

"Стоит отметить, что в отличие от календарной метеорологическая зима продолжается", - говорится в сообщении.

Значительно выше нормы: климатологи подвели итоги теплого февраля в Киеве

Осадков в Киеве выпало 30 мм, что ниже нормы (39 мм).

Отметим, январь в Киеве был аномально теплым, температура превышала норму на 2,9 градуса, а за месяц было обновлено 16 температурных рекордов , что больше, чем за весь 2022 год.

Напомним, среднегодовая температура в Киеве в 2022 году составила 9,7 градуса тепла, что на 0,7 градуса выше климатической нормы. Он занял седьмую строчку в рейтинге самых теплых с 1881 года.

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