Пробне ЗНО можна буде пройти двома способами

Фото: Максим Степанов (moz.gov.ua)

Зошит з завданнями можна отримати в школі, в якій мало пройти ЗНО

Пробне Зовнішнє незалежне тестування (ЗНО) можна буде пройти двома способами. Крім виконання завдань, є можливість отримати паперові зошит і бланки та заповнити їх вдома.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, на сьогодні Міністерство освіти і науки прийняло рішення провести пробне ЗНО дистанційно. Перший спосіб передбачає тестування через особистий кабінет на сайті центру оцінювання якості освіти, не виходячи з дому.

"Якщо немає можливості зробити це через особистий кабінет, то дитина має прийти до закладу освіти, де мало пройти пробне ЗНО. Там її зустріне інспектор, який передасть зошит з формою і зі всіма завданнями. Зробить ці завдання вдома, і потім вже надішле це на перевірку", - зазначив Степанов.

Він також додав, що рішення було прийнято у зв'язку з великою кількістю дітей, які зареєструвалися на пробне ЗНО.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів посилив карантин і заборонив відвідувати пункти проведення ЗНО, у зв'язку з чим змінилися правила пробного тестування.

Крім того, епідемічна ситуація в Україні поки дозволяє провести ЗНО за запланованим графіком, але в разі погіршення ситуації можуть перенести основну сесію.

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Автор: РБК-Україна