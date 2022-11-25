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Опубликовано новое фото повреждения "Серверного потока-2", снятое дроном

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Пятница 25 ноября 2022 15:40
Опубликовано новое фото повреждения "Серверного потока-2", снятое дроном Фото: опубликовано новое фото повреждения "Серверного потока-2" (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Датские СМИ опубликовали новое фото повреждений российского газопровода "Северный поток-2" в экономической зоне Дании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир датского телеканала TV2.

Повреждение зафиксировано специальным подводным беспилотным аппаратом в тот же день – после того, как неделями ожидал разрешения от датских ведомств, чтобы запустить его. Команда отправилась к газопроводу из города Ренне на острове Борнхольм.

Опубликовано новое фото повреждения &quot;Серверного потока-2&quot;, снятое дроном

Ранее мы писали, что в сети появилось видео повреждений трубопровода "Северный поток-1" после взрывов в сентябре. Международный газопровод практически полностью разорван.

Кроме того, СМИ узнали новые детали о судах возле "Северных потоков". Суда с отключенными датчиками, которые обнаружили возле "Северных потоков" незадолго до утечек, могли проводить разведку.

Более детально об утечках газа на российских трубопроводах можете узнать в материале РБК-Украина.

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Дания Северный поток-2
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