Хто після Кернеса. Чому в Харкові призначено позачергові вибори мера

Що сталося з мером Харкова

У жовтні 2020 року на місцевих виборах у Харкові переміг тоді ще чинний міський голова Геннадій Кернес. Тоді Кернес отримав беззаперечну перемогу у першому турі, набравши понад 60% голосів.

Вже на момент голосування було відомо, що Кернес перебуває у німецькій клініці "Шаріте", де лікується від ускладнень COVID-19. Оточення Кернеса повідомляло, що через коронавірус у нього пошкоджено 70% легенів, але представники міськради і друзі Кернеса стверджували, що він зможе виконувати повноваження мера та до кінця року повернеться у Харків, щоб скласти присягу.

На початку грудня 2020 року міська рада оголосила Кернеса новим мером міста без складання присяги та без його присутності на засіданні.

Однак 17 грудня бізнесмен Павло Фукс повідомив, що Кернес помер у німецькій клініці від наслідків коронавірусу. Як розповів Фукс, у хворого Кернеса не витримало серце. Кернес займав посаду мера Харкова з 2010 року.

Скасування повноважень та оголошення нових виборів

Після смерті Кернеса, 22 лютого 2021 року, міська рада Харкова провела засідання, на якому припинила його повноваження мера у зв'язку зі смертю. Це було необхідно для того, щоб Верховна рада могла запустити процедуру оголошення позачергових виборів мера Харкова.

30 березня 2021 року Верховна рада провела засідання, на якому проголосувала за призначення позачергових виборів мера Харкова. 249 народних депутатів підтримали ініціативу призначити голосування на 31 жовтня.

Хто претендує на посаду мера Харкова

Спочатку Харківський тервиборчком зареєстрував 13 кандидатів на посаду глави міста, однак пізніше троє з них подали заяву про вихід з виборчих перегонів.

На посаду голови Харківської міськради претендують:

Костянтин Немічев, Михайло Добкін, Дмитро Маринин, Володимир Плетньов, Ігор Терехов, Олександр Скорик, Аліна Мустафаєва, Денис Ярославський, Сергій Ряполов, Віктор Волочков.

Що кажуть рейтинги

За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", яке проводилося 2-7 жовтня, більшість мешканців Харкова планують голосувати за чинного виконувача обов'язки мера Ігоря Терехова. Кандидатуру Терехова планують підтримати 57,6% опитаних.

Ще одним фаворитом є колишній мер Харкова та екс-очільник Харківської ОДА Михайло Добкін. Голосувати за Добкіна планують 27% респондентів. Решта кандидатів, за даними опитування, не набирають навіть 4% голосів.

Водночас ще 14% опитаних харків'ян не визначилися, кого будуть підтримувати на майбутніх виборах.