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Позачерговий саміт G20 через ситуацію в Афганістані відбудеться 12 жовтня

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Італія, Середа 29 вересня 2021 20:16
Позачерговий саміт G20 через ситуацію в Афганістані відбудеться 12 жовтня Фото: прем'єр Італії Маріо Драгі (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Позачерговий саміт країн "Великої двадцятки" (G20) відбудеться 12 жовтня. В ході засідання лідери обговорять ситуацію в Афганістані після захоплення влади "Талібаном".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі обговорював ситуацію в Афганістані з іншими світовими лідерами, в тому числі з президентами Росії і Китаю Володимиром Путіним і Сі Цзіньпіном, в спробі організувати спеціальну зустріч для вироблення стратегії протистояння кризі.

"Ми повинні подивитися, чи є спільні цілі у країн "Великої двадцятки"... ми досягли того моменту, коли нам потрібно турбуватися тільки про порятунок життів", - заявив Драгі на прес-конференції.

За його словами, міжнародне співтовариство також має розробити стратегію щодо запобігання перетворенню Афганістану на притулок для бойовиків.

Позачергова зустріч G20 пройде за кілька тижнів до саміту лідерів, запланованого в Римі на 30-31 жовтня. За словами Драгі, в ньому також візьмуть участь Катар, Міжнародний валютний фонд, Світовий банк і ООН.

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G20 Італія Афганистан
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