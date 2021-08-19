ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Італія скликає позачерговий саміт G20 через ситуацію в Афганістані

Новость на русском →
Рим, Четвер 19 серпня 2021 14:27
Італія скликає позачерговий саміт G20 через ситуацію в Афганістані Фото: прем'єр Італії Маріо Драгі (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі зараз працює на саміті країн "Великої двадцятки" (G20). Позачерговий саміт повинен відбутися у зв'язку з ситуацією в Афганістані після захоплення "Талібаном" влади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Видання зазначає, що в поточному році Італія на ротаційній основі головує в G20, і, як очікується, можлива зустріч відбудеться до запланованого на жовтень саміту в Римі.

Очікується, що Драгі обговорить це питання з президентом Росії Володимиром Путіним у четвер.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що прем'єр Британії Борис Джонсон має намір провести віртуальну зустріч лідерів країн Великої сімки для вирішення проблеми погіршення ситуації в Афганістані.

Читайте РБК-Україна в Google News
Італія G20 Афганистан
NEWS
Євросоюз визнав українські COVID-сертифікати: що це означає
Євросоюз визнав українські COVID-сертифікати: що це означає
DAILY
"Нас зрадили". Розповідь жінки-режисера, яка втекла від "Талібану" в Україну
Мілан Лєліч, Владислав Красінський "Нас зрадили". Розповідь жінки-режисера, яка втекла від "Талібану" в Україну