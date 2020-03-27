Позачергове засідання Ради можуть провести у внутрішньому дворику парламенту

Позачергове засідання парламенту можуть провести у внутрішньому дворику Верховної ради. Про це заявив голова Верховної ради Дмитро Разумков після засідання фракції "Слуга народу", передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, поки ще не прийнято остаточне рішення про місце проведення позачергового засідання.

"Рішення буде прийматися. Завтра-післязавтра буде погоджувальна рада, будемо це обговорювати, вирішувати, як краще зробити. Або провести засідання в стінах Верховної ради, якщо ні - то будемо проводити його у внутрішньому дворику. Сідає там максимум 425 чоловік, але я думаю, буде менше, тому відстань буде достатньо", - заявив Разумков.

За його словами, для організації засідання на свіжому повітрі не потрібні зміни в законодавство. Однак процедура голосування може тривати довше.

"Згідно з регламентом ВРУ, визначено місце проведення засідання. Зокрема, це Грушевського, 5. Пунктом другим визначена можливість зміни місця проведення засідання. Однак там не вказано, що це має бути сесійний зал. Внутрішній дворик - це також Грушевського, 5.... Єдина проблема - це питання згодом. Якщо так буде, то буде працювати лічильна комісія, підраховувати голоси", - сказав Разумков.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що позачергове засідання Ради заплановано на понеділок, 30 березня. Таке рішення прийнято у зв'язку доопрацюванням деяких законопроектів.

Також РБК-Україна писало, що Зеленський наполягає на підготовці законопроекту про дистанційної роботи парламенту. Законопроект буде діяти лише під час коронавіруса.