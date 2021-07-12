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Позачергове засідання Ради у вівторок: Разумков підписав розпорядження

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Київ, Понеділок 12 липня 2021 13:25
Позачергове засідання Ради у вівторок: Разумков підписав розпорядження Фото: спікер Ради Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

У вівторок відбудеться позачергове засідання парламенту. Голова Верховної ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про його скликання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ВР.

"У зв’язку з вимогою президента про скликання позачергового пленарного засідання ВРУ дев’ятого скликання... скликати позачергове пленарне засідання на 16 годину 13 липня 2021 року", - сказано у документі.

Позачергове засідання Ради у вівторок: Разумков підписав розпорядження

Нардепи розглянуть наступні проекти законів:

  • про остаточну ліквідацію "Укроборонпрому" №3822;
  • про мільйонні штрафи за контрабанду товарів та їх недостовірне декларування №5420;
  • про легалізацію медичного канабісу №5596;
  • про внесення змін до Податкового кодексу та деяких інших законодавчих актів щодо особливостей оподаткування підприємницької діяльності електронних резидентів №5270;
  • про розширення повноважень АМКУ у рамках деолігархізації №5431.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на цьому тижні ВР збереться на два позачергових засідання - у вівторок і четвер. Парламентарії розглянуть закони про легалізацію медичного канабісу, мільйонні штрафи за контрабанду і про електронні адмінпослуги.

Як писало РБК-Україна, минулого тижня заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що на позачергових засіданнях ВР можуть розглянути ряд екологічних законів і проект по "Дія.City". Вона прогнозувала роботу парламенту до пізньої ночі.

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