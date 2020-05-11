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При впровадженні адаптивного карантину маски будуть обов'язковими, - ОП

Новини » Політика     11.05.2020 - 14:23
При впровадженні адаптивного карантину маски будуть обов'язковими, - ОП
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Ці правила збережуться для запобігання спалахів COVID-19

В Офісі президента заявляють, що в Україні збережуться правила соціального дистанціювання і масковий режим при впровадженні адаптивного карантину. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ОП.

До такого висновку влади прийшли під час традиційної селекторної наради під головуванням президента Володимира Зеленського по запобіганню поширення коронавірусу.

"На нараді обговорили плани щодо пом'якшення карантину. При впровадженні адаптивного карантину маски та соціальне дистанціювання будуть обов'язковими для запобігання спалахів COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Також в ОП заявляють, що в Україні спостерігається низький рівень смертності від коронавірусної хвороби.

"Главі держави доповіли про готовність лікарень до прийняття хворих і останню статистику по поширенню інфекції та повідомили, що рівень смертності від COVID-19 в Україні невисокий - 2,6%", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні в Україні розпочинається перший етап пом'якшення карантинних обмежень, зняття яких буде відбуватися в кількох сферах бізнесу і суспільного життя.

Мінохоронздоров'я раніше опублікувало рекомендації бізнесу на період пом'якшення карантину. Для всіх видів бізнесу є ряд основних вимог.

Теги Новини України УкраїнаКоронавірус
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