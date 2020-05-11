При внедрении адаптивного карантина маски будут обязательными, - ОП

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Эти правила сохранятся для избежания вспышек COVID-19

В Офисе президента заявляют, что в Украине сохранятся правила социального дистанцирования и масочный режим при внедрении адаптивного карантина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОП.

К такому выводу власти пришли во время традиционного селекторного совещания под председательством президента Владимира Зеленского по предотвращению распространения коронавируса.

"На совещании обсудили также планы по смягчению карантина. При внедрении адаптивного карантина маски и социальное дистанцирование будут обязательными - для избежания вспышек COVID-19", - говорится в сообщении.

Также в ОП заявляют, что в Украине наблюдается низкий уровень смертности от коронавирусной болезни.

"Главе государства доложили о готовности больниц к принятию больных и последнюю статистику по распространению инфекции и сообщили, что уровень смертности от COVID-19 в Украине невысокий - 2,6%", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в Украине начинается первый этап смягчения карантинных ограничений, снятие которых будет происходить в нескольких сферах бизнеса и общественной жизни.

Минздрав ранее опубликовал рекомендации бизнесу на период смягчения карантина. Для всех видов бизнеса есть ряд основных требований.