В Сумской области в результате обстрела пострадал человек

Приграничье Сумской области в очередной раз попало под огонь российских оккупантов. В результате обстрелов пострадал один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Сумской ОВА в Telegram .

"В течение дня россияне совершили 16 обстрелов приграничья. Зафиксировано 76 взрывов", - говорится в сообщении.

Российские оккупанты открывали огонь из минометов и артиллерии по Белопольской общине. В результате обстрелов поврежден сарай и выбиты окна в одном из домохозяйств. Также в громаде был обстрел из СПГ-9.

Кроме того, россияне обстреляли из минометов Миропольскую общину. В результате одного из обстрелов один гражданский человек получил ранения. Также повреждены два жилых дома, гаражное помещение, летняя кухня и легковой автомобиль.

Также войска РФ из артиллерии обстреляли Шалигинскую общину. В результате одного из обстрелов получили повреждения гражданские дома.

Между этого под минометным огнем оказалась Краснопольская община. В связи одним из обстрелов произошло возгорание сухой травы.

Также россияне открывали минометный огонь по территории Новослободской общины.

К тому же враг сбросил 10 мин на территорию Юнаковской общины.

Обстрелы Сумской области

Сумская область граничит с РФ, и оккупанты с первых дней полномасштабного вторжения пытались захватить территорию региона. Однако благодаря Силам обороны Украины весной 2022 года все захваченные территории были освобождены.

После вывода войск РФ с территории Сумской области оккупанты продолжают ежедневные обстрелы приграничных территорий. Ежедневно российские военные обстреливают область из различных видов вооружения, для атак также применяют и авиацию.

Напомним, что в результате обстрелов со стороны РФ приграничья Сумской области 19 июня были жертвы. А за день до этого в регионе из-за российских ударов пострадали два человека.

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