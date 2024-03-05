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В результате "сушкопада" количество авиаударов россиян сократилось в полтора-два раза, - ВСУ

Фото: российский самолет Су-34 (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

С начала февраля украинские бойцы все чаще стали уничтожать российские самолеты "Су-34" и "Су-35". В результате такого "сушкопада" количество авиаударов врага за последние две-три недели сократилось в полтора-два раза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя ОСГВ "Таврия" Дмитрия Лиховия в эфире телемарафона.

"Есть основания утверждать, что в результате "сушкопада" количество авиаударов россиян за последние две-три недели сократилось в полтора-два раза", - рассказал Лиховой.

По его словам, у противника меньше способностей применять КАБы в поддержку своего наступления. Соответственно на земле оккупанты имеют меньше возможностей проявить свою эффективность.

ВСУ уничтожают вражескую авиацию

Напомним, с февраля украинские военные чуть ли не ежедневно уничтожают вражескую боевую авиацию. В основном это самолеты Су-34 и Су-35, однако в феврале россияне потеряли и самолет-разведчик А-50, летавший над Азовским морем.

Так, украинские военные с февраля этого года сбили 15 российских военных самолетов. Семь из них - только за последнюю неделю.

Один из российских Су-34 украинские военные "приземлили" 2 марта на восточном направлении. После этого российские самолеты на несколько часов перестали залетать в украинское небо.

Однако, как отмечал начальник пресс-службы ОСГВ "Хортица" Илья Евлаш, даже после уничтожения такого количества самолетов россияне не прекращают применять авиацию для ударов по фронту. Хотя и меняют тактику.

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