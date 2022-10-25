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В Днепре раздались взрывы во время воздушной тревоги

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Днепр, Вторник 25 октября 2022 21:23
В Днепре раздались взрывы во время воздушной тревоги Фото: В Днепре раздались взрывы во время воздушной тревоги (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Во вторник, 25 октября, в Днепре раздались звуки взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"В Днепре слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении.

По имеющейся информации, в городе и области объявлена воздушная тревога.

О причинах взрывов в областном центре не сообщается. В настоящее время представители военной администрации Днепра событие не комментировали. До окончания воздушной тревоги людей просят оставаться в бомбоубежищах.

Местные Telegram-каналы сообщают, что на окраине города произошел сильный пожар.

В Днепре раздались взрывы во время воздушной тревоги

Обновлено 21:43

Днепровский городской голова Борис Филатов заявил , что в городе похоже был прилет.

"Ожидаем официальной информации от военной администрации", - говорится в сообщении.

Обновлено 21:48

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко подтвердил пожар в Днепре.

"Загорелась автозаправочная станция БРСМ. Российские террористы запускали свои ракеты по городу, но обломки снаряда упали на местную АЗС. Продолжается ликвидация огня", - заявил Тимошенко.

Обновлено 22:07

Днепровский городской голова Борис Филатов заявил, что в результате ракетной атаки есть жертвы и раненые.

"Пока известно, что погибли минимум два гражданских лица: один - в автомобиле, один - на автомойке, находящейся рядом с АЗС. Также есть двое пострадавших", - пояснил городской голова.

Напомним, что утром 10 октября в Днепре прогремели несколько взрывов. Над городом вздымается дым.

Также, в Киеве утром 10 октября также прогремели взрывы . По словам мэра города, в одном из районов столицы есть "прилет".

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