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В результате ракетного удара по Сумам есть погибшие

Фото: в результате ракетного удара по Сумам есть погибшие (t.me/Sumy_news_ODA)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 7 марта, ракетным ударом убили мирных жителей Сум. Виновные ответят.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Сегодня Россия нанесла очередной удар по Сумам. Есть раненые. К сожалению, есть погибшие. Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких", - заявил Зеленский. 

По его словам, Россия обязательно понесет ответственность за такое зло. Украинские защитники обеспечат ответственность для террористов. 

Удар по Сумам

Напомним, сегодня, 7 марта, российские оккупанты ударили ракетами по Сумам

В Сумской областной военной администрации рассказали, что в результате российского ракетного удара по Сумах в городе повреждения получили лечебные и учебное заведения.

Также было известно об одном пострадавшем. 

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Владимир ЗеленскийСумская областьВойна России против Украины