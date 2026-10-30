ua en ru
Пт, 30 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

В результате ракетного удара по Чернигову погибли две 15-летние девушки: что о них известно

17:10 30.10.2026 Пт
2 мин
aimg Татьяна Веремеева
В результате ракетного удара по Чернигову погибли две 15-летние девушки: что о них известно Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)
Додати як бажане джерело в Google

В результате российской атаки на центр Чернигова 29 октября погибли две 15-летние девушки - Яна Пешкова и Мария Мозговая. Они учились в одном лицее, а в свободное время занимались спортом и танцами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Черниговский лицей №1, где учились девушки.

"Во время вражеской атаки на Чернигов (29 октября, - ред.) погибли две наши ученицы - Пешкова Яна и Мозговая Мария", - говорится в сообщении учебного заведения.

В лицее выразили соболезнования семьям погибших и отметили, что будут помнить девушек.

Что известно о погибших девушках

Яна Пешкова профессионально занималась художественной гимнастикой и была воспитанницей спортивной студии Magic sports.

Там рассказали, что девушке было всего 15 лет. Ее назвали частью спортивной семьи, которая навсегда останется в памяти коллектива светлой, искренней и улыбающейся.

"29 октября - удар ракеты по центру Чернигова жестоко оборвал ее жизнь", - написали в студии.

Мария Мозговая занималась танцами и была ученицей студии Vita Dance. Там сообщили о гибели своей воспитанницы и назвали ее светлой, доброй и отзывчивой девушкой.

"Это невероятная потеря для всего коллектива. Мы любим тебя, ты навсегда в наших сердцах", - отметили в студии.

Что известно об ударе по Чернигову

Напомним, 29 октября российские войска атаковали центр Чернигова, когда на улицах было много людей. Сначала сообщалось об одном пострадавшем, однако впоследствии количество жертв и раненых начало расти.

По предварительным данным, россияне ударили по городу "Бандеролью".

Число пострадавших также увеличивалось в течение дня. По состоянию на 14:44 в четверг было известно о 23 раненых, среди которых четверо детей. Самому младшему ребенку - 10 месяцев. В городские больницы доставили 11 человек, еще четырем медики оказали помощь на месте.

В результате удара возникли пожары в магазинах, которые впоследствии потушили спасатели. Также были повреждены бизнес-объекты, жилые дома и автомобили.

Психологи ГСЧС оказали помощь 17 людям, в том числе четырем детям.

РБК-Украина рассказывало, что в четверг, 29 октября, россияне также атаковали железнодорожный вокзал в Днепре. В результате удара погибли пассажиры. После еще одной атаки на Днепр поздно вечером в городе пропал свет.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Чернигов Война в Украине Ракетная атака
Новости
Хлеб до конца года может подорожать: что влияет на цены в магазинах
Хлеб до конца года может подорожать: что влияет на цены в магазинах
Аналитика
Повлияют ли выборы в Израиле на начало новой войны с Ираном: блиц с зампосла Милой Цур
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Повлияют ли выборы в Израиле на начало новой войны с Ираном: блиц с зампосла Милой Цур