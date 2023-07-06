В результате ракетного обстрела Львова повреждены 35 домов, - Садовый

Во Львове провели комиссию по чрезвычайным ситуациям возле домов, которые получили повреждения во время ракетного удара по городу в ночь на 6 июля. Пострадали 35 домов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой мэра Львова Андрея Садового в Telegram.
По его данным, четыре человека погибли, 13 человек в больнице, они в разных состояниях. Чрезвычайщики продолжают поиски.
"Повреждено 35 домов. Серьезные поражения получили 60 жилых помещений. Также повреждены 50 автомобилей", - написал мэр.
Садовый сообщил, комиссия приняла решение выделить 100 млн гривен на восстановление разрушенного жилья.
"Всем жителям, потерявшим жилье, предложили временно проживать в отеле или в модульном городке, в Стрыйском парке, расположенном рядом", - написал он.
Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что враг атаковал область с Черного моря ракетами "Калибр". Воздушное командование "Запад" Воздушных сил ВСУ уничтожило 7 ракет.
По его данным, во Львовском районе обломок ракеты упал в одном из сел здания Народного дома. Образовалась воронка. Предварительно - без пострадавших.
В Золочевском районе в результате падения обломков ракеты есть разрушение в частном хозяйстве в одном из сел. По предварительной информации, пострадавших нет.
Напомним, российские войска в ночь на 6 июня нанесли ракетный удар по Львову. Они выпустили 10 ракет "Калибр", семь из которых ликвидировали силы ПВО.
В результате обстрела города поврежден объект критической инфраструктуры и многоквартирный дом, где разрушены 3 и 4 этажи в двух подъездах.
Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал видео последствий ракетного обстрела Львова в ночь на 6 июля и пообещал "ощутимый ответ".