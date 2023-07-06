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Зеленский обнародовал видео последствий ракетного обстрела Львова

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Украина, Четверг 06 июля 2023 08:50
Зеленский обнародовал видео последствий ракетного обстрела Львова Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Владимир Зеленский обнародовал видео последствий ракетного обстрела Львова в ночь на 6 июля. Президент Украины обещает ощутимый ответ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зеленского в Telegram.

"Львов. Последствия ночного удара российских террористов. К сожалению, есть раненые и погибшие. Мои соболезнования родным", - говорится в сообщении.

Он также добавил, "обязательно будет ответ врагу, ощутимый".

Ракетный удар по Львову

Российские войска в ночь на 6 июня нанесли ракетный удар по Львову. Они выпустили 10 ракет "Калибр", семь из которых ликвидировали силы ПВО.

В результате обстрела города поврежден объект критической инфраструктуры и многоквартирный дом, где разрушены 3 и 4 этажи в двух подъездах.

По состоянию на 8:20, в результате взрывов четыре человека погибли и 32 получили ранения, из них один ребенок.

Мэр Львова Андрей Садовый назвал обстрел "самой большой атакой на гражданскую инфраструктуру Львова" с начала войны.

О том, что известно о последствиях ракетного удара по Львову, читайте в материале РБК-Украина.

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Владимир Зеленский Львов
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