Внаслідок ракетного обстрілу Львова пошкоджено 35 будинків, - Садовий

За його даними, чотири людини загинуло, 13 людей у лікарні, вони у різних станах. Надзвичайники продовжують пошуки.

"Пошкоджено 35 будинків. Серйозних уражень зазнало 60 помешкань. Також пошкоджено 50 автомобілів", - написав мер.

Садовий повідомив, комісія прийняла рішення виділити 100 млн гривень на відновлення зруйнованих помешкань.

"Всім мешканцям, які втратили житло, запропонували тимчасово проживати в готелі або в модульному містечку, в Стрийському парку, яке розташоване поруч", - написав він.

Нічний удар по Львівській області

Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що ворог атакував область з Чорного моря ракетами "Калібр". Повітряне командування "Захід" Повітряних сил ЗСУ знищило 7 ракет.

За його даними у Львівському районі уламок ракети впав в одному зі сіл будівлі Народного дому. Утворилася вирва. Попередньо - без постраждалих.

У Золочівському районі унаслідок падіння уламків ракети є руйнування в приватному господарстві в одному зі сіл. За попередньою інформацією, постраждалих нема.