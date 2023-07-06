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Внаслідок ракетного обстрілу Львова пошкоджено 35 будинків, - Садовий

Фото: у Львові пошкоджено 35 будинків (https://t.me/andriysadovyi)
Автор: Олександр Білоус

У Львові провели комісію з надзвичайних ситуацій біля будинків, які зазнали пошкоджень під час ракетного удару по місту в ніч на 6 липня. Постраждало 35 будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням мера Львова Андрія Садового в Telegram.

За його даними, чотири людини загинуло, 13 людей у лікарні, вони у різних станах. Надзвичайники продовжують пошуки.

"Пошкоджено 35 будинків. Серйозних уражень зазнало 60 помешкань. Також пошкоджено 50 автомобілів", - написав мер.

Садовий повідомив, комісія прийняла рішення виділити 100 млн гривень на відновлення зруйнованих помешкань.

"Всім мешканцям, які втратили житло, запропонували тимчасово проживати в готелі або в модульному містечку, в Стрийському парку, яке розташоване поруч", - написав він.

Нічний удар по Львівській області

Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що ворог атакував область з Чорного моря ракетами "Калібр". Повітряне командування "Захід" Повітряних сил ЗСУ знищило 7 ракет.

За його даними у Львівському районі уламок ракети впав в одному зі сіл будівлі Народного дому. Утворилася вирва. Попередньо - без постраждалих.

У Золочівському районі унаслідок падіння уламків ракети є руйнування в приватному господарстві в одному зі сіл. За попередньою інформацією, постраждалих нема.

Нагадаємо, російські війська в ніч проти 6 червня завдали ракетного удару по Львову. Вони випустили 10 ракет "Калібр", сім із яких ліквідували сили ППО.

Внаслідок обстрілу міста пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури та багатоквартирний будинок, де зруйновано 3 та 4 поверхи у двох під'їздах.

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив відео наслідків ракетного обстрілу Львова у ніч на 6 липня та пообіцяв "відчутну відповідь".

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