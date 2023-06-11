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В результате подрыва Каховской ГЭС течением несет боеприпасы и мины оккупантов

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Воскресенье 11 июня 2023 07:52
В результате подрыва Каховской ГЭС течением несет боеприпасы и мины оккупантов Фото: в результате подрыва Каховской ГЭС к берегам несет российские мины (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

После подрыва Каховской ГЭС смыло склады оружия российской оккупационной армии на левом берегу Херсонской области.

Об этом заявила представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.

Течением в море и к берегам несет русские боеприпасы и мины из складов окупантов, которые располагались на левобережье Херсонской области.

Отмечается, что русские войска выстраивали на левом берегу несколько линий обороны, в том числе минно-взрывные заграждения.

"В этой полосе от 5 до 15 км, которую затопило, находились их полевые склады боеснабжения. Все это сейчас разнесено по зоне затопления и может представлять опасность", - рассказала Гуменюк.

В ГСЧС напомни украинцам как нужно действовать, если видят опасный предмет:

  • не подходить к нему;
  • не трогать его;
  • позвонить 101.

Подрыв Каховской ГЭС

6 июня россияне намеренно взорвали Каховскую ГЭС. После подрыва россиянами дамбы Херсонскую область начало затапливать. Некоторые населённые пункты полностью оказались под водой.

Огранизация Объединенных Наций заявила, что россияне не пускают их представителей на левый берег Херсонской области и не дают помочь пострадавшим.

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