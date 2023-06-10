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Украинцам напомнили о минной угрозе после подрыва Каховской ГЭС

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Суббота 10 июня 2023 22:49
Украинцам напомнили о минной угрозе после подрыва Каховской ГЭС Фото: украинцам напомнили о минной угрозе после подрыва Каховской ГЭС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

После подрыва Каховской ГЭС существует возможность выноса на берег мин и боеприпасов. Украинцам необходимо придерживаться нескольких правил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

Спасатели напоминают, что сильное течение поднимает из грунта мины и неразорванные боеприпасы. Они дрейфуют по Днепру и самовольно взрываются, также их может выносить на берег. Это представляет большую угрозу для мирных жителей.

Если украинцы видят опасный предмет, то им необходимо:

  • не подходить к нему;
  • не трогать его;
  • позвонить 101.

В ГСЧС просят мирных жителей напомнить детям о важных правилах минной безопасности.

Подрыв Каховской ГЭС

Напомним, 6 июня ночью враги при помощи мин подорвали Каховскую ГЭС, в результате чего была разрушена дамба. После этого населенные пункты Херсонской области начало затапливать.

Уже известно о том, что в результате инцидента погибли по меньшей мере трое людей в оккупированных Олешках. Там враг отказывается проводить эвакуацию.

Более детально о последствиях подрыва Каховской ГЭС - в материале РБК-Украина.

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