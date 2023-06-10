Украинцам напомнили о минной угрозе после подрыва Каховской ГЭС
После подрыва Каховской ГЭС существует возможность выноса на берег мин и боеприпасов. Украинцам необходимо придерживаться нескольких правил.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Telegram.
Спасатели напоминают, что сильное течение поднимает из грунта мины и неразорванные боеприпасы. Они дрейфуют по Днепру и самовольно взрываются, также их может выносить на берег. Это представляет большую угрозу для мирных жителей.
Если украинцы видят опасный предмет, то им необходимо:
- не подходить к нему;
- не трогать его;
- позвонить 101.
В ГСЧС просят мирных жителей напомнить детям о важных правилах минной безопасности.
Подрыв Каховской ГЭС
Напомним, 6 июня ночью враги при помощи мин подорвали Каховскую ГЭС, в результате чего была разрушена дамба. После этого населенные пункты Херсонской области начало затапливать.
Уже известно о том, что в результате инцидента погибли по меньшей мере трое людей в оккупированных Олешках. Там враг отказывается проводить эвакуацию.
Более детально о последствиях подрыва Каховской ГЭС - в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.