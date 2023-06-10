Подрыв Каховской ГЭС. ООН заявила, что РФ не пускает представителей на левый берег

ООН заявила, что российские военные не дают помочь населению левого берега Херсонской области. Оккупанты не дают представителям перейти через линию фронта.

Об этом рассказал Заместитель генерального секретаря ООН Мартин Гриффитс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP .

Заместитель генерального секретаря ООН заявил, что Россия не предоставила представителям организации возможность помочь жителям оккупированного левобережья Херсонской области, которые пострадали от российского теракта на дамбе Каховской ГЭС.

Гриффитс сообщил, что в среду, 7 июня, встретился с послом России в ООН Василием Небензей, чтобы попросить российские власти предоставить командам организации доступ на оккупированную территорию, чтобы иметь возможность помочь украинцам в захваченных регионах.

"Во время разговора мы предоставили им детали, чтобы дать возможность Москве принять решение, которое, как мы надеемся, будет положительным. Надеюсь, это произойдет", - сказал он.

Гриффитс рассказал, что на подконтрольной Украине территории ООН смогла охватить помощью около 30 тысяч населения.

По его словам, организация также, вероятно, будет обращаться со специальным призывом о предоставлении Украине дополнительных средств для борьбы с последствиями подрыва дамбы. В то же время, по словам Гриффитса, об этом будут говорить через несколько недель, когда последствия для экономики, окружающей среды и здоровья населения пострадавших регионов станут более понятными.

Подрыв Каховской ГЭС

Напомним, во вторник, 6 июня, россияне умышленно взорвали Каховскую ГЭС. После подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС Херсонскую область начало затапливать. Некоторые населенные пункты полностью оказались под водой, пострадал и сам Херсон. Особенно тяжелая ситуация на оккупированном левом берегу Херсонской области.

Украинские власти сообщали, что оккупанты не занимаются вопросом эвакуации украинского населения. Впоследствии стало известно, что оккупанты убивают тех, кто пытается эвакуироваться.

Вместо помощи жителям левобережной Херсонской области оккупанты запрещают эвакуацию из затопленных сел и расстреливают волонтеров, пытающихся эвакуировать жителей левого берега.

Спасатели, полиция, военные и волонтеры проводят эвакуацию на подконтрольных Украине территориях. Однако оккупанты не дают людям даже там безопасно спастись от воды, постоянно обстреливая города.

Реакция ООН на подрыв Каховской ГЭС

В день подрыва дамбы ООН никак не отреагировала на трагедию. При этом Организация обнародовала у себя в Twitter пост о Дне русского языка, что вызвало огромное недовольство в обществе.

При этом чиновник Организации Джереми Лоуренс оскандалился заявлением о том, что ООН пока не может рассматривать подрыв Каховской ГЭС как военное преступление из-за "невозможности установления обстоятельств инцидента".

Ответ Украины на заявление ООН

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что скорая реакция - это не о международных организациях, поскольку у них своя бюрократия и сдерживающие факторы.

"Здесь просто, я извиняюсь за недипломатический срок, но ООН очень конкретно, буду дипломатом, "ошиблась" в день теракта. Они праздновали День русского языка и набрали в рот воды", - сказал министр.

Уже сегодня парламент принял обращение к Организации Объединенных Наций, парламентам и правительствам ее государств-членов в связи с очередным актом терроризма РФ - подрывом Каховской ГЭС.

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