Россияне обстреляли приграничье Черниговской области: есть жертва и раненые

Российские военные сегодня дважды обстреляли приграничье Черниговской области. В результате чего один человек погиб, также ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Север".

В частности, враг вел обстрелы из минометов.

"С 10:40 до 11:00 зафиксировано 2 прихода, вероятно из миномета 120 мм, в районе н.п. Гремячка", - говорится в сообщении.

Однако о потерях среди местного населения или повреждении информация не поступала.

"С 11:00 до 11:15 зафиксировано 4 прихода, вероятно из миномета 120 мм, по н.п. Галагановка", - говорится в сообщении.

В результате этого обстрела о повреждениях не сообщалось. Однако из-за вражеской атаки были ранены трое местных жителей. Одна из них получила осколочные ранения головы. Женщина скончалась в больнице.

Напомним, ранее оккупанты из артиллерии и минометов обстреляли пять общин в Сумской области.

Также мы писали о том, что россияне трижды обстреляли приграничье Сумской и Черниговской областей из разных видов вооружения.

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