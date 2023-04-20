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Россияне обстреляли приграничье Черниговской области: есть жертва и раненые

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Черниговская область, Четверг 20 апреля 2023 13:03
Россияне обстреляли приграничье Черниговской области: есть жертва и раненые Фото: россияне обстреляли приграничье Черниговской области (mill.ru)
Автор: Мария Кучерявец

Российские военные сегодня дважды обстреляли приграничье Черниговской области. В результате чего один человек погиб, также ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Север".

В частности, враг вел обстрелы из минометов.

"С 10:40 до 11:00 зафиксировано 2 прихода, вероятно из миномета 120 мм, в районе н.п. Гремячка", - говорится в сообщении.

Однако о потерях среди местного населения или повреждении информация не поступала.

"С 11:00 до 11:15 зафиксировано 4 прихода, вероятно из миномета 120 мм, по н.п. Галагановка", - говорится в сообщении.

В результате этого обстрела о повреждениях не сообщалось. Однако из-за вражеской атаки были ранены трое местных жителей. Одна из них получила осколочные ранения головы. Женщина скончалась в больнице.

Напомним, ранее оккупанты из артиллерии и минометов обстреляли пять общин в Сумской области.

Также мы писали о том, что россияне трижды обстреляли приграничье Сумской и Черниговской областей из разных видов вооружения.

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