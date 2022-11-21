Вследствие обстрела Херсона есть погибший

Вследствие сегодняшнего обстрела гражданской инфраструктуры Херсона погиб человек, еще несколько гражданских получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко.
"В результате обстрелов российскими террористами Херсона в областную больницу доставили 4 человека, получивших травмы. Во время госпитализации, к сожалению, 1 человек скончался", - рассказал он.
Кроме того, по словам Тимошенко, в результате ударов оккупантов по селу Антоновка пострадала женщина, которую также доставили в Херсонскую областную больницу.
Напомним, сегодня российские войска нанесли удары по гражданской инфраструктуре Херсона.
Вчера оккупанты также обстреливали Херсон. В результате атаки в городе была повреждена многоэтажка в микрорайоне Остров.
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