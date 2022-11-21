Вследствие обстрела Херсона есть погибший

Вследствие сегодняшнего обстрела гражданской инфраструктуры Херсона погиб человек, еще несколько гражданских получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко.

"В результате обстрелов российскими террористами Херсона в областную больницу доставили 4 человека, получивших травмы. Во время госпитализации, к сожалению, 1 человек скончался", - рассказал он.

Кроме того, по словам Тимошенко, в результате ударов оккупантов по селу Антоновка пострадала женщина, которую также доставили в Херсонскую областную больницу.