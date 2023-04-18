Россияне из артиллерии ударили по городу в Донецкой области: восемь человек ранены

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко .

В результате вражеской атаки восемь человек получили ранения, их доставили в больницу.

Оккупанты также повредили 3 многоэтажки и 18 торговых павильонов местного центрального рынка.

Напомним, сегодня ночью оккупанты ударили по Славянску ракетами и дронами-камикадзе. В городе повреждены дома, медицинское учреждение и автомобили.

Кроме того, захватчики обстреляли рынок в Херсоне, в результате чего один человек погиб и 9 получили ранения.

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