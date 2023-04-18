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Россияне из артиллерии ударили по городу в Донецкой области: восемь человек ранены

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Донецкая область, Вторник 18 апреля 2023 14:25
Россияне из артиллерии ударили по городу в Донецкой области: восемь человек ранены Фото: россияне из артиллерии ударили по городу в Донецкой области (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские военные из артиллерии обстреляли город Украинск Донецкой области утром 18 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.

В результате вражеской атаки восемь человек получили ранения, их доставили в больницу.

Оккупанты также повредили 3 многоэтажки и 18 торговых павильонов местного центрального рынка.

Напомним, сегодня ночью оккупанты ударили по Славянску ракетами и дронами-камикадзе. В городе повреждены дома, медицинское учреждение и автомобили.

Кроме того, захватчики обстреляли рынок в Херсоне, в результате чего один человек погиб и 9 получили ранения.

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