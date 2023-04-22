Ким сообщил о ситуации с обстрелами в Николаевской области за сутки

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким обнародовал информацию о вражеских обстрелах в области за минувшие сутки, по состоянию на 07:30 утра 22 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Кима в Telegram.

"В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно", - написал он. По его данным, вчера, 21 апреля, в 08:34 враг совершил артиллерийский обстрел акватории Очаковской громады с Кинбурнской косы. Пострадавших и разрушений нет.