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Ким сообщил о ситуации с обстрелами в Николаевской области за сутки

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Украина, Суббота 22 апреля 2023 08:39
Ким сообщил о ситуации с обстрелами в Николаевской области за сутки Фото: глава Николаевской ОВА Виталий Ким (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким обнародовал информацию о вражеских обстрелах в области за минувшие сутки, по состоянию на 07:30 утра 22 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Кима в Telegram.

"В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно", - написал он.

По его данным, вчера, 21 апреля, в 08:34 враг совершил артиллерийский обстрел акватории Очаковской громады с Кинбурнской косы. Пострадавших и разрушений нет.

Ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что в область уже вернулось большинство жителей , покинувших свои дома с началом полномасштабного российского вторжения.

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