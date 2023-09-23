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В результате атаки на штаб Черноморского флота генералы РФ тяжело ранены, - Буданов

Фото: начальник ГУР МО Кирилл Буданов (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Максим Шушко

В результате атаки на штаб Черноморского флота РФ во временно оккупированном Севастополе погибли по меньшей мере 9 человек, ранения получили 16. Среди них есть российские генералы.

Об этом заявил руководитель ГУР Кирилл Буданов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Голос Америки.

Начальник ГУР рассказал, что в результате удара по Севастополю командующий группировкой российских сил на Запорожском направлении генерал-полковник Александр Романчук находится в очень тяжелом состоянии.

Также без сознания находится начальник штаба, командир 200 ОМСБР Береговых войск Северного флота ВМФ РФ генерал-лейтенант Олег Цеков.

"Количество пострадавших обычных военнослужащих, не являющихся работниками штаба, еще устанавливается. Это военные, несущие службу, охрана, и так далее", - сообщил Буданов.

Атака на штаб РФ в Севастополе

22 сентября в Севастополе был нанесен удар по штабу Черноморского флота РФ. В сети публиковали видео, на которых видны значительные повреждения здания и столб дыма.

Позже в Управлении стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ подтвердили, что за атакой стояли украинские военные. По данным СМИ, Украина использовала для этой атаки ракету Storm Shadow.

Подробнее об атаке можете узнать в материале РБК-Украина.

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СевастопольЧерноморский флотКирилл Буданов