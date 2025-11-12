В результате атаки РФ в Харькове сгорели книги Симоненко, Издрика, Кидрука и других авторов
В Харькове утром 12 ноября российские беспилотники попали по частному предприятию, занимающемуся перевозками. В результате атаки сгорела паллета с книгами нескольких украинских издательств.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Харків".
Среди уничтоженных изданий - сборник стихов Василия Симоненко, книги Юрия Издрика "Ленивые и нежные", Радомира Мокрика "Бунт против империи: украинские шестидесятники", Николая Винграновского "На серебряном берегу", а также романы "Жизнь с чистого листа" Аманды Прауз и "Где нет Бога" Макса Кидрука.
В результате удара РФ в Харькове сгорели книги украинских авторов (фото: "Суспільне Харків"/Виктория Якименко)
Руководитель предприятия груза Денис Шелихов отметил, что сейчас оценивают масштабы ущерба, однако компания планирует продолжать работу.
Ранее РБК-Украина писало, что российские войска утром 12 ноября атаковали Харьков ударными дронами "Герань-2". В результате попаданий по Холодногорскому району пострадали пять человек, повреждено гражданское предприятие и жилые дома, возникли пожары. Также под удар попали склады логистической компании SAT. Спасатели освободили двух человек из заблокированных квартир, ликвидация последствий продолжается.
Напомним, Харьков продолжает подвергаться обстрелам со стороны российских войск, которые применяют управляемые авиабомбы, ракеты и ударные дроны. В результате атак регулярно повреждается гражданская и промышленная инфраструктура, есть пострадавшие среди мирного населения. На днях из-за массированной атаки дронов один из районов города остался без света - более 20 тысяч человек были обесточены. Оккупанты также разрушили две трансформаторные подстанции, питавшие Харьков.