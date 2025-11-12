В результате атаки РФ в Харькове сгорели книги Симоненко, Издрика, Кидрука и других авторов

В Харькове утром 12 ноября российские беспилотники попали по частному предприятию , занимающемуся перевозками. В результате атаки сгорела паллета с книгами нескольких украинских издательств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Харків" .

Среди уничтоженных изданий - сборник стихов Василия Симоненко, книги Юрия Издрика "Ленивые и нежные", Радомира Мокрика "Бунт против империи: украинские шестидесятники", Николая Винграновского "На серебряном берегу", а также романы "Жизнь с чистого листа" Аманды Прауз и "Где нет Бога" Макса Кидрука.

В результате удара РФ в Харькове сгорели книги украинских авторов (фото: "Суспільне Харків"/Виктория Якименко)

Руководитель предприятия груза Денис Шелихов отметил, что сейчас оценивают масштабы ущерба, однако компания планирует продолжать работу.