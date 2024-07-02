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НАТО назначит ответственного за долгосрочную помощь Украине, - WSJ

Вторник 02 июля 2024 02:56
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НАТО назначит ответственного за долгосрочную помощь Украине, - WSJ Фото: флаги НАТО и Украины (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Североатлантический альянс (НАТО) планирует назначить ответственного за долгосрочную помощь Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Ответственным станет высокопоставленный гражданский чиновник, который будет находится в Киеве. По словам представителей США и НАТО, соответствующее решение объявят на предстоящем саммите Североатлантического альянса в Вашингтоне, которое состоится 11 июля.

"Высокопоставленный гражданский чиновник в Киеве сосредоточится на долгосрочных потребностях Украины в военной модернизации и невоенной поддержке. Отчитываться он будет как перед штаб-квартирой альянса в Брюсселе, так и перед новым командованием, создаваемым в Висбадене для координации поставок военной техники Киеву и подготовки украинских войск", - отмечает издание.

Напомним, что по словам президента Украины Владимира Зеленского, сегодня США не видят Украину в НАТО и не поддерживают предоставление стране приглашения в альянс, чтобы не раздражать диктатора РФ Владимира Путина.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Конгрессе Соединенных Штатов поддерживают более широкое применение американского оружия по территории России.

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