В ВМС ВСУ объяснили важность Кинбурнской косы

Представитель МВД отметил, что данная акватория является путем к морским портам Николаева.

"Кроме того, эту акваторию еще нужно обследовать по минной безопасности", - обратил внимание Плетенчук и пояснил, что в этот участок впадает река Днепр из Херсонской области.

"И, соответственно, туда после уничтожения россиянами Каховской ГЭС могло попасть достаточно много взрывоопасных предметов", - рассказал он.

Плетенук отметил, что акватория Днепро-Бугского лимана важна для Украины и для врага.

"К сожалению, по состоянию на данный момент она простреливается из Кинбурнской косы", - объяснил он.

Спикер ВМС добавил, что из Кинбурнской косы россияне могут также бить по Николаеву и другим городам, и Силы обороны периодически наносят ответные удары на такие вражеские атаки со стороны оккупантов.

Ситуация на Кинбурнской косе

Напомним, Кинбурнская коса остается единственным участком в Николаевской области, который до сих пор находится под контролем российских оккупантов. Периодически там происходили боевые действия.

В начале 2023-го в Силах обороны юга Украины сообщали, что ни одна из сторон не имеет абсолютного контроля над Кинбурнской косой. Позже в ВСУ отметили, что украинские военные существенно потеснили россиян на этой косе, и стойкого пребывания врага там не фиксировали.

Недавно в августе спецназовцы ГУР МОУ совершили рейд на Кинбурнскую косу. Тогда же разведчики уничтожили несколько единиц бронированной техники врага и десятки российских захватчиков.

Также украинские бойцы установили боевое знамя ГУР возле укрепления россиян на позиции "Памятник Суворова", а позже на временно оккупированной Кинбурнской косе было также установлено знамя Украины.

Вчера, 13 августа, в ГУР показали кадры по операции на Кинбурнской косе. В разведке также сообщили, что были уничтожены БТР, личный состав противника и не только.