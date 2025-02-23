В Черном море зафиксирован российский носитель "Калибров": в ВМС рассказали, какой залп

Утром, 23 февраля, в Черном море военными был зафиксирован ракетоноситель, который Россия снова держит на боевом дежурстве. Это означает, что для Украины снова существует угроза обстрела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Военно-Морских Сил ВСУ.

Так, по состоянию на 06:00, в Черном море находится 1 российский корабль, который является носителем крылатых ракет типа "Калибр" с общим возможным до 4 ракет.

В то же время в Азовском море корабли противника отсутствуют.

Однако в Средиземном море были замечены 4 корабля РФ, из которых 3 являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 26 ракет.

Кроме того, за сутки в интересах России проход Керченским проливом осуществили:

в Черное море - 0 судов;

в Азовское море - 8 судов, из них 3 двигались из пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", - добавили в военном командовании.