ВМС уничтожили технику и живую силу россиян на Кинбурнской косе
ВСУ продолжают уничтожать технику россиян на Кинбурнской косе. Защитники наносят серьезные потери противнику.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Военно-Морские Силы ВС Украины.
Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины продолжают активную борьбу с российскими войсками на Кинбурнской косе, нанося значительные потери противнику.
Защитники Очакова эффективно уничтожают технику и живую силу врага на стратегически важном направлении.
Согласно сообщению ВМС Украины, было осуществлено несколько успешных атак, в результате которых уничтожено несколько единиц вражеской техники, а также значительное количество российских солдат.
Кинбурнская коса
Это узкий полуостров, расположенный к югу от города Очаков, между Черным и Азовским морями. Она имеет стратегическое значение, поскольку контролирует важные морские пути и входы в порт Николаев. Коса известна своей природной красотой и является одной из крупнейших песчаных кос в Украине.
В течение войны с Россией Кинбурнская коса стала важной военной точкой, через которую проходят линии обороны и снабжения. Ее контроль имеет большое значение для обеспечения безопасности южных морских границ Украины.
Напомним, ранее спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук отмечал, что контроль россиян над Кинбурнской косой дает им возможность обстреливать Николаевскую и Херсонскую области.
Также это представляет угрозу для судов, которые потенциально могут выйти в акваторию Днепро-Бугского лимана.