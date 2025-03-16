ВМС уничтожили технику и живую силу россиян на Кинбурнской косе

Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины продолжают активную борьбу с российскими войсками на Кинбурнской косе, нанося значительные потери противнику.

Защитники Очакова эффективно уничтожают технику и живую силу врага на стратегически важном направлении.

Согласно сообщению ВМС Украины, было осуществлено несколько успешных атак, в результате которых уничтожено несколько единиц вражеской техники, а также значительное количество российских солдат.

Кинбурнская коса

Это узкий полуостров, расположенный к югу от города Очаков, между Черным и Азовским морями. Она имеет стратегическое значение, поскольку контролирует важные морские пути и входы в порт Николаев. Коса известна своей природной красотой и является одной из крупнейших песчаных кос в Украине.

В течение войны с Россией Кинбурнская коса стала важной военной точкой, через которую проходят линии обороны и снабжения. Ее контроль имеет большое значение для обеспечения безопасности южных морских границ Украины.