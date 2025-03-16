ВМС знищили техніку та живу силу росіян на Кінбурнській косі

Військово-Морські Сили Збройних Сил України продовжують активну боротьбу з російськими військами на Кінбурнській косі, завдаючи значних втрат противнику.

Захисники Очакова ефективно нищать техніку та живу силу ворога на стратегічно важливому напрямку.

Згідно з повідомленням ВМС України, було здійснено кілька успішних атак, в результаті яких знищено кілька одиниць ворожої техніки, а також значну кількість російських солдатів.

Кінбурнська коса

Це вузький півострів, розташований на південь від міста Очаків, між Чорним та Азовським морями. Вона має стратегічне значення, оскільки контролює важливі морські шляхи та входи до порту Миколаїв. Коса відома своєю природною красою та є однією з найбільших піщаних кос в Україні.

Протягом війни з Росією Кінбурнська коса стала важливою військовою точкою, через яку проходять лінії оборони та постачання. Її контроль має велике значення для забезпечення безпеки південних морських кордонів України.