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ВМС знищили техніку та живу силу росіян на Кінбурнській косі

Неділя 16 березня 2025 12:05
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ВМС знищили техніку та живу силу росіян на Кінбурнській косі Фото: ВМС ЗСУ знищили техніку ворога (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

ЗСУ продовжують нищити техніку росіян на Кінбурнській косі. Захисники завдають серйозних втрат противнику.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Військово-Морські Сили ЗС України.

Військово-Морські Сили Збройних Сил України продовжують активну боротьбу з російськими військами на Кінбурнській косі, завдаючи значних втрат противнику.

Захисники Очакова ефективно нищать техніку та живу силу ворога на стратегічно важливому напрямку.

Згідно з повідомленням ВМС України, було здійснено кілька успішних атак, в результаті яких знищено кілька одиниць ворожої техніки, а також значну кількість російських солдатів.

Кінбурнська коса

Це вузький півострів, розташований на південь від міста Очаків, між Чорним та Азовським морями. Вона має стратегічне значення, оскільки контролює важливі морські шляхи та входи до порту Миколаїв. Коса відома своєю природною красою та є однією з найбільших піщаних кос в Україні.

Протягом війни з Росією Кінбурнська коса стала важливою військовою точкою, через яку проходять лінії оборони та постачання. Її контроль має велике значення для забезпечення безпеки південних морських кордонів України.

Нагадаємо, раніше спікер Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук зазначав, що контроль росіян над Кінбурнською косою дає їм можливість обстрілювати Миколаївську та Херсонську області.

Також це становить загрозу для суден, які потенційно можуть вийти в акваторію Дніпро-Бузького лиману.

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