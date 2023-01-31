РФ пытается компенсировать свои потери в Украине перед весенним наступлением, - CNN

Россия вряд ли добьется стратегического успеха в любом потенциальном наступлении на Украину этой весной из-за ограниченной поддержки в соотношении сил, оснащении и материально-техническом обеспечении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

По словам западных чиновников, эти ограничения могут не помешать России "попробовать начать наступление", но их "способность изменить ход конфликта на данный момент ограничена".

Они также отметили, что Россия пытается компенсировать свои потери.

"Существуют серьезные ограничения для их способности действительно восполнить потери, которые они понесли в Украине, поэтому вы видите, что они обращаются к международным партнерам, чтобы попытаться восполнить пробел", - сказали чиновники.

Нынешнее наступление РФ в большей степени связано с разворачиванием и передислокацией существующей живой силы и техники на местах.

"Вы видите, как люди предпринимают наступательные действия, но я не думаю, что вы видите начало наступления в больших стратегических аспектах. Вряд ли сотни тысяч мобилизованных резервистов были сформированы в целостные формирования, способны вести большие наступательные, маневровые операции", - объяснил один из чиновников.

В то же время, официальные лица выразили сомнение в использовании Россией своего соседнего союзника Беларуси для начала наступления в ближайшие месяцы.

По их словам, Беларусь предоставляет полезный тренировочный полигон для российских войск, где они могут аутсорсинговать обучение, а затем перекачивать их обратно на линию фронта в Украине.

"Мы видим российские силы в Беларуси. Мы не видим их разворачивание до границы, и сейчас у них нет таких возможностей в материально-техническом обеспечении, чтобы проектировать и угрожать Киеву", - отметили чиновники.

Но, по их мнению, присутствие российских войск побуждает Украину не размещать свои войска в этом направлении, чтобы "компенсировать этот потенциальный риск", хотя очень маловероятно, что Беларусь "будет осью продвижения следующих месяцев".