ua ru
Чт, 23 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В ВМС заявили о существенном повышении морского потенциала Украины с начала полномасштабной войны

Новина українською →
Четверг 23 февраля 2023 18:59
В ВМС заявили о существенном повышении морского потенциала Украины с начала полномасштабной войны Фото: командующий Военно-Морскими Силами ВСУ вице-адмирал Алексей Неижпапа (wikipedia.org)
Автор: Елизавета Драбкина

В начале полномасштабной войны морской потенциал Украины составлял 1:12. При этом сейчас он вырос до 1:4.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Военно-Морскими Силами ВСУ вице-адмирала Алексея Неижпапу в интервью Армия FM.

По его словам, по состоянию на 24 февраля 2022 года у Украины не было определенных возможностей, чтобы противостоять врагу на море, поэтому ему удалось подойти вплотную к нашим берегам. Именно поэтому Россия смогла готовиться к полномасштабной высадке морского десанта и совершать удары крылатыми ракетами "Калибр" по территории Украины, которые происходят и сейчас.

При этом тогда противника все же останавливала украинская система разведки и обнаружения надводных целей, а такоже береговая артиллерия.

"Концентрация вражеских сил и средств в начале широкомасштабной агрессии была 1:12, а сейчас мы рассчитываем свой потенциал как 1:4", - сказал Неижпапа.

Напомним, Неижпапа отмечал, что все стратегические подступы к Одесской области находятся под контролем украинских военных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВМС ВСУ
NEWS
Генассамблея ООН начала заседание по украинской формуле мира (трансляция)
Генассамблея ООН начала заседание по украинской формуле мира (трансляция)
DAILY
Три месяца после деоккупации. Как Россия мстит Херсону за свободу и уничтожает город
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Три месяца после деоккупации. Как Россия мстит Херсону за свободу и уничтожает город