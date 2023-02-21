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Подступы к Одесской области под контролем флота Украины и ВСУ, - Неижпапа

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Украина, Вторник 21 февраля 2023 11:50
Подступы к Одесской области под контролем флота Украины и ВСУ, - Неижпапа Фото: командующий Военно-Морских Сил ВС Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа (armyinform.com.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Все стратегические подступы к Одесской области под контролем Военно-Морских Сил и других подразделений ВСУ. Разница потенциалов флотов России и Украины уменьшилась в три раза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего Военно-Морских Сил ВС Украины вице-адмирала Алексея Неижпапы.

"Если сравнивать силы и средства черноморского флота РФ с ВМС ВСУ в начале широкомасштабного вторжения, то корабли и подразделения составляли в среднем 12 к 1. В настоящее время в связи с поступлением ракетных комплексов и другого вооружения от стран партнеров, разница этих потенциалов уменьшилось в 3 раза", - рассказал он.

По словам Неижпапы, все стратегические подступы к Одесской области под контролем Военно-Морских Сил и других подразделений ВСУ.

"Сегодня, помимо прочего, мы внимательно следим за небом, сбиваем ракеты, беспилотные летательные аппараты и другой металлолом российского и иранского производства", - добавил он.

Как сообщалось, российские войска планировали обойти Николаев и через Вознесенск прорвать оборону Одесской области. Однако свой шанс они упустили еще в марте.

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