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Зеленский: новые Patriot помогут, но их недостаточно

Среда 10 июля 2024 04:35
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Зеленский: новые Patriot помогут, но их недостаточно Фото: президент Украины Владимир Зеленский (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Президент Владимир Зеленский поблагодарил США за новые системы Patriot, но сказал, что их недостаточно. Это продемонстрировала последняя атака России на считавшийся защищенным Киев.

Об этом Зеленский заявил, отвечая на вопросы в Институте Рональда Рейгана, сообщает РБК-Украина.

"Спасибо за это решение по дополнительным системам Patriot. Они, конечно, помогут. Этого недостаточно, никогда не достаточно", - сказал Зеленский, приведя в пример последнюю атаку России на Киев, "который, кажется, был хорошо защищен".

Он отметил, что россияне используют разные типы нового вооружения. "Мы тоже должны двигаться вперед, принять серьезные шаги по ПВО разных типов, более одного типа", - сказал президент.

Напомним, союзники по НАТО предоставят Украине пять дополнительных систем Patriot, систему SAMP-T, а также десятки тактических систем противовоздушной обороны.

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